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Три города в Азербайджане получили гранты от Евросоюза

Три города в Азербайджане получили гранты от Евросоюза Состоялась церемония выделения грантов трем городам Азербайджана для содействия культурному развитию в стране в рамках программы EU4Culture.
Внешняя политика
12 ноября 2021 г. 13:37
Три города в Азербайджане получили гранты от Евросоюза

Состоялась церемония выделения грантов трем городам Азербайджана для содействия культурному развитию в стране в рамках программы EU4Culture.

Как передает Report, Лянкяран, Шеки и Хырдалан получат грант в размере 30 000 евро на подготовку Стратегий культурного развития.

Прием заявок на гранты был объявлен в мае 2021 года. Проект направлен на поддержку небольших городов в разработке и реализации Стратегий культурного развития в соответствии с подходом европейских столиц культуры. Всего в конкурсе приняли участие 70 городов из стран Восточного партнерства.

На заключительном этапе конкурса один из этих трех городов получит грант в размере до 300 000 евро на реализацию своей стратегии.

В мероприятии принял участие посол Европейского Союза в Азербайджане Петр Михалко. В приветственной речи он заявил, что тема культурного наследия очень важна для Евросоюза. "Важно передать это наследие следующему поколению и построить лучшее будущее. Как известно, культурное сотрудничество является неотъемлемой частью международных отношений. ЕС поддерживает активное культурное сотрудничество с Азербайджаном”.

Заведующий отделом творчества и цифрового развития министерства культуры Рамиль Аббакиров заявил, что много проектов было осуществлено в сотрудничестве с ЕС, это уже совместный третий проект. "Все Проекты были довольно успешные. Я надеюсь, что проект внесет свой вклад в сферу туризма, культуры и будет способствовать региональному развитию Азербайджана", - отметил он.

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