Состоялась церемония официальной встречи президента Польши Анджея Дуды

31 мая состоялась церемония официальной встречи президента Республики Польша Анджея Дуды, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Республики Польша Анджея Дуды был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Польши Анджея Дуду.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Польши.

Президент Ильхам Алиев и президент Анджей Дуда обошли строй почетного караула.

Президент Польши поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Польши и Азербайджана.

Президенту Анджею Дуде были представлены представители государства и правительства Азербайджан, а Президенту Ильхаму Алиеву – члены делегации Польши.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Польши Анджеем Дудой.

Президенты сфотографировались для официального фото.