Состоялась церемония официальной встречи президента Польши Анджея Дуды

31 мая состоялась церемония официальной встречи президента Республики Польша Анджея Дуды, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Республики Польша Анджея Дуды был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Польши Анджея Дуду.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Польши.
Президент Ильхам Алиев и президент Анджей Дуда обошли строй почетного караула.
Президент Польши поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Польши и Азербайджана.
Президенту Анджею Дуде были представлены представители государства и правительства Азербайджан, а Президенту Ильхаму Алиеву – члены делегации Польши.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Польши Анджеем Дудой.
Президенты сфотографировались для официального фото.
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