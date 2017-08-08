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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Туркменистана был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Туркменистана.

Прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и президент Гурбангулы Бердымухамедов обошли строй почетного караула.

Президент Туркменистана поприветствовал азербайджанских солдат.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Гурбангулы Бердымухамедову, члены делегации Туркменистана – президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.