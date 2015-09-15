Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября состоялась церемония официальной встречи президента Чехии Милоша Земана, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили президента Чешской Республики Милоша Земана и его супругу Ивану Земанову.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Чешской Республики.

Прозвучали государственные гимны Чешской Республики и Азербайджанской Республики.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Президент Чешской Республики поприветствовал азербайджанских солдат.

Президенту Милошу Земану были представлены официальные лица государства и правительства Азербайджанской Республики, президенту Ильхаму Алиеву – члены делегации Чешской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты сфотографировались для официального фото.