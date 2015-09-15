Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября состоялась церемония официальной встречи президента Чехии Милоша Земана, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили президента Чешской Республики Милоша Земана и его супругу Ивану Земанову.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Чешской Республики.
Прозвучали государственные гимны Чешской Республики и Азербайджанской Республики.
Главы государств обошли строй почетного караула.
Президент Чешской Республики поприветствовал азербайджанских солдат.
Президенту Милошу Земану были представлены официальные лица государства и правительства Азербайджанской Республики, президенту Ильхаму Алиеву – члены делегации Чешской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Президенты сфотографировались для официального фото.
News DepartmentАвтор новости
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