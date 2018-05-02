© Report/ Firi Salim

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "В ближайшие дни состоится первое заседание Азербайджано-израильской межправительственной комиссии".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной Дню независимости Израиля, заявил посол этой страны Дан Став.

По его словам, мероприятие состоится в Израиле: "Решение о проведении заседания было принято главами двух стран во время визита Биньямина Нетаньяху в Азербайджан: "По итогам заседания будет подписан протокол, а также определят направления дальнейшего сотрудничества. С азербайджанской стороны сопредседателем комиссии является министр налогов Микаил Джаббаров, а с израильской - министр экологии Зеев Элькин".