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    Состоится первое заседание Азербайджано-израильской межправительственной комиссии

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "В ближайшие дни состоится первое заседание Азербайджано-израильской межправительственной комиссии".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной Дню независимости Израиля, заявил посол этой страны Дан Став.

    По его словам, мероприятие состоится в Израиле: "Решение о проведении заседания было принято главами двух стран во время визита Биньямина Нетаньяху в Азербайджан: "По итогам заседания будет подписан протокол, а также определят направления дальнейшего сотрудничества. С азербайджанской стороны сопредседателем комиссии является министр налогов Микаил Джаббаров, а с израильской - министр экологии Зеев Элькин". 

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