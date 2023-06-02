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Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан

Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан Содокладчики мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Иэн Лидделл-Грейнджер (Великобритания) и Лиз Кристофферсен (Норвегия) прибудут в Баку 3 июня.
Внешняя политика
2 июня 2023 г. 14:40
Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан

Содокладчики мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Иэн Лидделл-Грейнджер (Великобритания) и Лиз Кристофферсен (Норвегия) прибудут в Баку 3 июня.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в рамках визита запланированы встречи содокладчиков с министрами иностранных дел, внутренних дел, юстиции, а также с представителями судебной власти, гражданского общества.

В парламенте пройдут встречи со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, руководителями представленных в парламенте политических партий и азербайджанской делегацией в ПАСЕ.

Визит завершится 7 июня.

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Версия на английском языке PACE co-rapporteurs to visit Azerbaijan

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