Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан

Содокладчики мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Иэн Лидделл-Грейнджер (Великобритания) и Лиз Кристофферсен (Норвегия) прибудут в Баку 3 июня.

Содокладчики мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Иэн Лидделл-Грейнджер (Великобритания) и Лиз Кристофферсен (Норвегия) прибудут в Баку 3 июня.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в рамках визита запланированы встречи содокладчиков с министрами иностранных дел, внутренних дел, юстиции, а также с представителями судебной власти, гражданского общества.

В парламенте пройдут встречи со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, руководителями представленных в парламенте политических партий и азербайджанской делегацией в ПАСЕ.

Визит завершится 7 июня.