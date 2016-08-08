Следующий саммит Россия-Иран-Азербайджан может пройти в Иране

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Иранский президент Хасан Рухани предложил провести следующий саммит в трехстороннем формате РФ-Иран-Азербайджан в Иране.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом глава Ирана Хасан Рухани заявил на встрече с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

"Подобные меры, которые предпринимаются нашими государствами, создают рамки для диалога, направленного и на региональное сотрудничество трех государств. Имею честь предложить встречу на уровне министров и глав государств провести на территории Исламской Республики Иран", - сказал Рухани.