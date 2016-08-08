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    Следующий саммит Россия-Иран-Азербайджан может пройти в Иране

    Рухани: Подобные меры создают рамки для диалога, направленного и на региональное сотрудничество трех государств

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Иранский президент Хасан Рухани предложил провести следующий саммит в трехстороннем формате РФ-Иран-Азербайджан в Иране.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом глава Ирана Хасан Рухани заявил на встрече с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

    "Подобные меры, которые предпринимаются нашими государствами, создают рамки для диалога, направленного и на региональное сотрудничество трех государств. Имею честь предложить встречу на уровне министров и глав государств провести на территории Исламской Республики Иран", - сказал Рухани.

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