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    ​Сиявуш Новрузов: Великобритания нарушает международное право

    Правящая партия выразила отношение к лондонской поездке президента самопровозглашенной НКР Бако Саакяна

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов выразил отношение к лондонской поездке "президента" самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики" Бако Саакяна.

    По словам С.Новрузова, визит Б.Саакяна незаконен: "Азербайджанское государство выразило свой протест по поводу данного визита. Неправильно приглашать в Лондон возглавляющего сепаратистов руководителя непризнанной, незаконной республики. Это полностью противоречит международному праву".

    Как отметил С.Новрузов, подобные случаи отрицательно сказываются на мирном урегулировании конфликта: "Подобные шаги должны пресекаться. Считаю необходимым довести до внимания британского правительства недопустимость подобного".

    Напомним, что 8 июля "президент" самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики" Бако Саакяна посетил Лондон по приглашению Королевского института международных отношений "Chatham House".

    Он принял участие на мероприятие под названием "Нагорный Карабах: Региональные вызовы".

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