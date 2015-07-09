​Сиявуш Новрузов: Великобритания нарушает международное право

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов выразил отношение к лондонской поездке "президента" самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики" Бако Саакяна.

По словам С.Новрузова, визит Б.Саакяна незаконен: "Азербайджанское государство выразило свой протест по поводу данного визита. Неправильно приглашать в Лондон возглавляющего сепаратистов руководителя непризнанной, незаконной республики. Это полностью противоречит международному праву".

Как отметил С.Новрузов, подобные случаи отрицательно сказываются на мирном урегулировании конфликта: "Подобные шаги должны пресекаться. Считаю необходимым довести до внимания британского правительства недопустимость подобного".

Напомним, что 8 июля "президент" самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики" Бако Саакяна посетил Лондон по приглашению Королевского института международных отношений "Chatham House".

Он принял участие на мероприятие под названием "Нагорный Карабах: Региональные вызовы".