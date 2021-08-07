Силы МЧС Азербайджана потушили пожар в зеленой зоне турецкого города Айдын

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) успешно продолжают работу по тушению пожаров в братской Турецкой республике.

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) успешно продолжают работу по тушению пожаров в братской Турецкой республике.

Как сообщает турецкое бюро Report, сотрудники МЧС, проводящие активную пожарно-спасательную деятельность в селе Алтынабад, расположенном в районе Чине города Айдын, потушили начавшийся вчера и расширяющийся пожар в зеленом массиве, расположенном вокруг села.

Жители села высоко оценили деятельность азербайджанских пожарных, которые локализуют пожар с помощью специальных вертолетов и самолетов-амфибий.