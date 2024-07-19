Шамиль Айрым: Зангезурский коридор имеет большое значение как для стран региона, так и для Китая

По мере нарастания кризиса в мировой экономике не менее актуальным становится вопрос открытия Зангезурского коридора. Этот коридор в настоящее время имеет большое значение как для стран региона, так и для Китая.

По мере нарастания кризиса в мировой экономике не менее актуальным становится вопрос открытия Зангезурского коридора. Этот коридор в настоящее время имеет большое значение как для стран региона, так и для Китая.

Об этом анкарскому бюро Report заявил глава турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым.

Он отметил, что после победы в 44-дневной войне Азербайджан провел много работ по Зангезурскому коридору, строительство железных дорог уже близится к завершению:

По словам Шамиля Айрыма, открытие Зангезурского коридора будет играть ключевую роль в развитии торговли, экономики, промышленности, технологий и медицинских услуг между Азербайджаном и Турцией, а также в тюркском мире в целом.