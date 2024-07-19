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Шамиль Айрым: Зангезурский коридор имеет большое значение как для стран региона, так и для Китая

Шамиль Айрым: Зангезурский коридор имеет большое значение как для стран региона, так и для Китая По мере нарастания кризиса в мировой экономике не менее актуальным становится вопрос открытия Зангезурского коридора. Этот коридор в настоящее время имеет большое значение как для стран региона, так и для Китая.
Внешняя политика
19 июля 2024 г. 13:48
Шамиль Айрым: Зангезурский коридор имеет большое значение как для стран региона, так и для Китая

По мере нарастания кризиса в мировой экономике не менее актуальным становится вопрос открытия Зангезурского коридора. Этот коридор в настоящее время имеет большое значение как для стран региона, так и для Китая.

Об этом анкарскому бюро Report заявил глава турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым.

Он отметил, что после победы в 44-дневной войне Азербайджан провел много работ по Зангезурскому коридору, строительство железных дорог уже близится к завершению:

По словам Шамиля Айрыма, открытие Зангезурского коридора будет играть ключевую роль в развитии торговли, экономики, промышленности, технологий и медицинских услуг между Азербайджаном и Турцией, а также в тюркском мире в целом.

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Версия на английском языке Turkish MP highlights global significance of Zangazur Corridor
Версия на азербайджанском языке Şamil Ayrım: Zəngəzur dəhlizi region ölkələri ilə yanaşı, Çin üçün də böyük əhəmiyyət daşıyır

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