О нас

Шахин Мустафаев оставил запись в книге соболезнований в посольстве РФ в Баку

Шахин Мустафаев оставил запись в книге соболезнований в посольстве РФ в Баку Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев посетил посольство России в Азербайджане и оставил запись в книге соболезнований в связи с терактом в "Крокус Сити Холл".
Внешняя политика
27 марта 2024 г. 11:52
Шахин Мустафаев оставил запись в книге соболезнований в посольстве РФ в Баку

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев посетил посольство России в Азербайджане и оставил запись в книге соболезнований в связи с терактом в "Крокус Сити Холл".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, Ш.Мустафаев выразил соболезнования послу России в Азербайджане Михаилу Евдокимову.

Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. По последним данным, погибли 139 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani deputy PM visits Russian embassy regarding recent terrorist act in Moscow
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev Moskvadakı terrorla bağlı Rusiya səfirliyində olub

Экслюзивные новости

Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi