Шахин Мустафаев оставил запись в книге соболезнований в посольстве РФ в Баку

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев посетил посольство России в Азербайджане и оставил запись в книге соболезнований в связи с терактом в "Крокус Сити Холл".

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев посетил посольство России в Азербайджане и оставил запись в книге соболезнований в связи с терактом в "Крокус Сити Холл".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, Ш.Мустафаев выразил соболезнования послу России в Азербайджане Михаилу Евдокимову.

Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. По последним данным, погибли 139 человек.