Шафиев: Азербайджан становится ключевым звеном между ЦА и глобальным рынком

Азербайджан становится ключевым звеном, соединяющим Центральную Азию с Европой и глобальными рынками, усиливая свою роль в региональной архитектуре.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, выступая на Форуме аналитических центров "Залив – Центральная Азия" в онлайн-формате.

По его словам, в настоящее время наблюдается растущий интерес к укреплению связей между Центральной Азией и Южным Кавказом. Этот процесс, отметил он, обусловлен сочетанием экономических потребностей, политических расчетов и более широких глобальных тенденций развития.

В целом, как подчеркнул Шафиев, эти факторы превращают региональное сотрудничество из опции в стратегическую необходимость.

Он добавил, что взаимодействие с Азербайджаном предлагает практическое решение для снижения зависимости от традиционных транзитных маршрутов и облегчает безопасный доступ к европейским и другим мировым рынкам.

"В этом контексте особое значение приобретает развитие интегрированной торговой, логистической и мультимодальной инфраструктуры в Каспийском регионе. Азербайджан уже длительное время является одним из ключевых транзитных хабов для экспорта стран Центральной Азии, однако последние геополитические изменения и целенаправленное развитие инфраструктуры сделали этот маршрут более привлекательным и практичным", - заявил он.

Шафиев отметил, что данная тенденция находит отражение и в расширении регионального сотрудничества в сферах торговли, энергетики и инфраструктуры.