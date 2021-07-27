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Сегодня спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подпишут "Бакинскую декларацию"

Сегодня спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подпишут "Бакинскую декларацию" Сегодня будет проведено первое трехстороннее собрание председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана Мустафы Шентопа, Сахибы Гафаровой и Асада Кайсера.
Внешняя политика
27 июля 2021 г. 07:24
Сегодня спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подпишут Бакинскую декларацию

Сегодня будет проведено первое трехстороннее собрание председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана Мустафы Шентопа, Сахибы Гафаровой и Асада Кайсера.

Как передает Report, по итогам ожидается подписание "Бакинской декларации", включающей в себя расширение сотрудничества между парламентами трех стран.

28 июля председатель Великого национального собрания Турции встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В рамках визита Мустафа Шентоп посетит города Физули и Шушу.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan, Türkiyə, Pakistanın parlament sədrləri “Bakı bəyannaməsi”ni imzalayacaq

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