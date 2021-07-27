Сегодня спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подпишут "Бакинскую декларацию"

Сегодня будет проведено первое трехстороннее собрание председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана Мустафы Шентопа, Сахибы Гафаровой и Асада Кайсера.

Сегодня будет проведено первое трехстороннее собрание председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана Мустафы Шентопа, Сахибы Гафаровой и Асада Кайсера.

Как передает Report, по итогам ожидается подписание "Бакинской декларации", включающей в себя расширение сотрудничества между парламентами трех стран.

28 июля председатель Великого национального собрания Турции встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В рамках визита Мустафа Шентоп посетит города Физули и Шушу.