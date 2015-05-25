 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сегодня главы МИД России и Азербайджана проведут переговоры в Москве

    Министры обсудят вопросы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сегодня главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров обсудят в Москве укрепление двусторонних отношений, а также вопросы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Мамедъяров находится в России 24-26 мая с официальным визитом.

    В программу главы азербайджанского МИД кроме переговоров с российским коллегой включены встречи с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным и заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным.

    На встрече руководителей МИД двух стран будут обсуждаться состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорно-карабахское урегулирование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi