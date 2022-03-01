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Сегодня еще 500 азербайджанцев эвакуированы из Харькова

Сегодня еще 500 азербайджанцев эвакуированы из Харькова Ситуация в городе Харьков остается напряженной. Несмотря на это почетное консульство Азербайджана продолжает свою работу. Сегодня с утра 500 наших соотечественников были отправлены из Харькова во Львов. В городе Львов им окажут содействие в пересечении ук
Внешняя политика
1 марта 2022 г. 13:39
Сегодня еще 500 азербайджанцев эвакуированы из Харькова

Ситуация в городе Харьков остается напряженной. Несмотря на это почетное консульство Азербайджана продолжает свою работу. Сегодня с утра 500 наших соотечественников были отправлены из Харькова во Львов. В городе Львов им окажут содействие в пересечении украинско-польской границы.

Об этом Report сообщили в почетном консульстве Азербайджана.

"В то же время в результате переговоров, проведенных почетным консулом Азербайджана в Харькове Афганом Салмановым с управлением Харьковской южной железной дороги и Харьковским железнодорожным вокзалом, выделены места для ежедневной эвакуации граждан Азербайджана. Желающих покинуть город соотечественников просим связаться с дежурной частью железнодорожного вокзала и почетным консульством Азербайджана в Харькове.

В то же время сотрудники консульства отслеживают азербайджанские СМИ и социальные медиа и оперативно реагируют на размещенные там обращения. Как почетное консульство Азербайджана просим вас проявить солидарность в этом деле и перенаправлять соотечественников в консульство.

Хотим еще раз отметить, что в особых случаях соотечественники могут получить информацию по номерам почетного консульства в Харькове (+38057) 7000531 (+380) 57 700 05 31, (+380)63 047 05 50 и электронной почте [email protected]", - отмечается в информации.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün daha 500 azərbaycanlı Xarkovdan təxliyə edilib

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