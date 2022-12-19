Саудовская Аравия заинтересована инвестировать в азербайджанскую энергетику

Азербайджан придает особую значимость развитию связей с Саудовской Аравией, расширению сотрудничества в различных сферах.

Азербайджан придает особую значимость развитию связей с Саудовской Аравией, расширению сотрудничества в различных сферах.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом в ходе встречи с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем совместной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией Халидом ибн Абдулом Азизом Аль-Фалехом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

На встрече был отмечен высокий уровень отношений между странами, выражено удовлетворение сотрудничеством в областях экономики, сельского хозяйства, энергетики, альтернативных источников энергии.

Джейхун Байрамов, отметив взаимную поддержку в рамках международных организаций, высоко оценил справедливую позицию Саудовской Аравии в вопросе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В свою очередь, саудовский министр высоко отозвался о проделанных восстановительных работах на освобожденных землях, которые он посетил в рамках своего визита в Азербайджан.

Он также заявил, что в Саудовской Аравии есть немало инвесторов, заинтересованных во вложениях в азербайджанскую энергетику, в особенности, "зеленую энергетику", сельское хозяйство, эко-туризм.

Затем состоялся обмен мнением по поводу вопросов двухстороннего сотрудничества, региональных процессов.