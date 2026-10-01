Сара Тонуччи: Сеть CAMCA объединяет более 300 участников из 10 стран

Более 300 участников сети CAMCA работают по всему региону и за его пределами, содействуя развитию регионального сотрудничества посредством различных мероприятий и инициатив.

Как передает Report, об этом сообщила исполнительный директор Фонда Рамсфельда Сара Тонуччи в ходе мероприятия, посвященного повестке Регионального форума CAMCA 2026 года.

"Эта сеть региональных талантов действительно уникальна и является первой в своем роде. Она объединяет все 10 стран - от Каспийского моря до монгольских степей, связывая первопроходцев, новаторов и лидеров региона из различных сфер", - сказала она.

По словам Тонуччи, участников сети объединяют прочные отношения, основанные на дружбе, уважении, общем опыте и убежденности в важности взаимосвязанного и совместного развития региона.

Она отметила, что Фонд Рамсфельда с самого начала уделял особое внимание укреплению связей между участниками своей программы.

"Как же приятно сегодня стоять здесь и подтверждать, что такая сеть действительно существует. Мы уверены, что она будет продолжать играть все более важную роль в формировании будущего региона CAMCA", - отметила Тонуччи.

Она также выразила благодарность Азербайджану за теплое гостеприимство и подчеркнула, что для сообщества CAMCA большая честь вновь проводить мероприятие в стране.