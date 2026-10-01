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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Сара Тонуччи: Сеть CAMCA объединяет более 300 участников из 10 стран

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 09:41
    Сара Тонуччи: Сеть CAMCA объединяет более 300 участников из 10 стран

    Более 300 участников сети CAMCA работают по всему региону и за его пределами, содействуя развитию регионального сотрудничества посредством различных мероприятий и инициатив.

    Как передает Report, об этом сообщила исполнительный директор Фонда Рамсфельда Сара Тонуччи в ходе мероприятия, посвященного повестке Регионального форума CAMCA 2026 года.

    "Эта сеть региональных талантов действительно уникальна и является первой в своем роде. Она объединяет все 10 стран - от Каспийского моря до монгольских степей, связывая первопроходцев, новаторов и лидеров региона из различных сфер", - сказала она.

    По словам Тонуччи, участников сети объединяют прочные отношения, основанные на дружбе, уважении, общем опыте и убежденности в важности взаимосвязанного и совместного развития региона.

    Она отметила, что Фонд Рамсфельда с самого начала уделял особое внимание укреплению связей между участниками своей программы.

    "Как же приятно сегодня стоять здесь и подтверждать, что такая сеть действительно существует. Мы уверены, что она будет продолжать играть все более важную роль в формировании будущего региона CAMCA", - отметила Тонуччи.

    Она также выразила благодарность Азербайджану за теплое гостеприимство и подчеркнула, что для сообщества CAMCA большая честь вновь проводить мероприятие в стране.

    Сара Тонуччи Региональный форум CAMCA Региональное сотрудничество
    Sara Tonuççi: CAMCA şəbəkəsi 10 ölkədən 300-dən çox iştirakçını bir araya gətirir
    Sarah Tonucci: CAMCA network brings together more than 300 participants from 10 countries
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