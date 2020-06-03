Саммит Восточного партнерства пройдет в формате видеоконференции

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 3 июня обратился с письмом к министрам иностранных стран-участниц программы "Восточного партнерства".

Как передает Report, об этом сообщает "Радио Свобода".

В документе говорится о долгосрочных планах сотрудничества ЕС cо странами-участницами программы - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Беларусью, Молдовой и Украиной.

По словам Борреля, предварительные консультации "определили пять долгосрочных целей политики после 2020 года: экономика и связь; подотчетность институтов; верховенство закона и безопасность; "зеленые" и цифровые преобразования; справедливые и инклюзивные общества". Кроме этого, очень своевременной глава внешней политики ЕС назвал предложение усилить сотрудничество в сферах благосостояния и здравоохранения, с четким ориентиром на противодействие пандемии COVID-19.

Также отмечается, что Боррель проинформировал министров о том, что из-за связанных с пандемией коронавируса запланированные на июнь мероприятия в рамках "Восточного партнерства" состоятся в режиме видеоконференций: 11 июня состоится совещание на уровне министров иностранных дел, а 18 июня сотрудничество обсудят лидеры стран.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.