Саммит Азербайджан-Россия-Иран состоится в августе

Саммит глав государств Азербайджана, Ирана и России пройдет 14 августа.

Как сообщает российское бюро Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Мы получили официальную ноту (приглашение для участия - ред.), но я еще не знаю, ответили ли мы на нее официально или нет, я должен вернуться в Баку, чтобы проверить", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что российская сторона еще будет решать, в каком городе состоится встреча.

Игбал Рустамов