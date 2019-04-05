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Саммит Азербайджан-Россия-Иран состоится в августе

Саммит Азербайджан-Россия-Иран состоится в августе

Саммит глав государств Азербайджана, Ирана и России пройдет 14 августа. 

Как сообщает российское бюро Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Мы получили официальную ноту (приглашение для участия - ред.), но я еще не знаю, ответили ли мы на нее официально или нет, я должен вернуться в Баку, чтобы проверить", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что российская сторона еще будет решать, в каком городе состоится встреча. 

Игбал Рустамов

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