Самир Шарифов: Азербайджан инвестировал $15 млрд в восстановление освобожденных территорий

Самир Шарифов: Азербайджан инвестировал $15 млрд на восстановление освобожденных территорий

Правительство Азербайджана по сей день инвестировало $15 млрд в строительно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов заявил, выступая 4-й Глобальной конференции ООН по финансированию развития (FFD4) в испанском городе Севилья.

"К настоящему времени правительство Азербайджана потратило уже $15 млрд на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий в рамках государственной программы "Великое возвращение". Целью является создать благоприятные условия для возвращения почти полумиллиона вынужденно перемещенных азербайджанцев в свои родные города и села [на освобожденных территориях]", - сказал он.

Шарифов подчеркнул, что, по оценке специальной комиссии при правительстве Азербайджана общий ущерб, нанесенный стране в результате армянской оккупации, составляет $150 млрд.

"$25 млрд или более 15% от общего ущерба приходятся на загрязнение наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами. Разминирование территорий может занять до 30 лет. Учитывая важное значение разминирования в постконфликтном восстановлении, президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил гуманитарное разминирование 18-й Национальной целью устойчивого развития. Азербайджан также выдвинул инициативу о добавлении разминирования в повестку дня ООН в дополнение к 17-ти ЦУР и призвал другие страны следовать этому подходу", - добавил он.