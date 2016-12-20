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    Самед Сеидов: Силы, стоящие за убийством посла, не смогут нанести урон турецко-российским отношениям

    Это подлый, трусливый удар по идеалам сотрудничества, миру, который сегодня так важен для региона

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Убийство посла России в Анкаре – трусливый удар по идеалам сотрудничества". 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по международным и межпарламентским отношениям Самед Сеидов, выступая в ходе круглого стола, посвященного 25-летию СНГ.

    "Это подлый, трусливый удар по идеалам сотрудничества, миру, который сегодня так важен для региона", - заявил С.Сеидов.

    Он  отметил, что провокация не пройдет и силы, стоящие за убийством посла, не смогут нанести урон турецко-российским отношениям.

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