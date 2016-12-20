Самед Сеидов: Силы, стоящие за убийством посла, не смогут нанести урон турецко-российским отношениям

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Убийство посла России в Анкаре – трусливый удар по идеалам сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по международным и межпарламентским отношениям Самед Сеидов, выступая в ходе круглого стола, посвященного 25-летию СНГ.

"Это подлый, трусливый удар по идеалам сотрудничества, миру, который сегодня так важен для региона", - заявил С.Сеидов.

Он отметил, что провокация не пройдет и силы, стоящие за убийством посла, не смогут нанести урон турецко-российским отношениям.