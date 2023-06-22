Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией
Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией Азербайджанская делегация, участвующая в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (PACE) в Страсбурге, обсудила с представителями Канады процесс нормализации отношений с Арменией и ход мирных переговоров между двумя странами.
Азербайджанская делегация, участвующая в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (PACE) в Страсбурге, обсудила с представителями Канады процесс нормализации отношений с Арменией и ход мирных переговоров между двумя странами.
Как передает Report, об этом председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов написал в Twitter.
"Провели интересную и продуктивную встречу с канадской делегацией в PACE. Обсудили проблемы, с которыми мы сталкиваемся в регионе, а также мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией ", - написал он.
Had an interesting and productive meeting with Canadian delegation to the PACE. Discussed a range spectrum of challenges we face in the region and peace talks between pic.twitter.com/KLyN3AdIkz