Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией 

Азербайджанская делегация, участвующая в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (PACE) в Страсбурге, обсудила с представителями Канады процесс нормализации отношений с Арменией и ход мирных переговоров между двумя странами.

Как передает Report, об этом председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов написал в Twitter.

"Провели интересную и продуктивную встречу с канадской делегацией в PACE. Обсудили проблемы, с которыми мы сталкиваемся в регионе, а также мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией ", - написал он.