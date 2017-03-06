Саймон Макдональд: Выход Великобритании из ЕС позволит Лондону легче взаимодействовать со своими партнерами

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Великобритания пытается быть прагматичной и открытой для всего мира, в том числе и для Европы на фоне Brexit.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд на лекции в Университете ADA в Баку.

"Великобритания держит пятую часть экономики мира и четвертую армию в мире, что говорит о ее глобальной роли", - заявил С.Макдональд.

С.Макдональд подчеркнул, что Великобритания не претендует на последнюю инстанцию и не руководима какой-либо идеологией во внешней политике. "Великобритания совершала большие ошибки, как например, в вопросе введения британских войск на территорию Ирака. Мы пытаемся быть прагматичными и открытыми для всего мира, в том числе и для Европы на фоне Brexit", - сказал замминистра.

По его мнению, выход Великобритании из состава ЕС позволит Лондону более легче взаимодействовать со своими старыми и новыми партнерами.

Говоря о взаимоотношениях Лондона с Москвой дипломат подчеркнул, что Россия является одной из важнейших стран в европейском пространстве.

"Сегодня три силы находятся вне ЕС – это Россия на востоке, Турция – на юге и Великобритания на севере союза. В данном случае складывается интересная ситуация", - указал С.Макдональд.

Замминистра отметил, что политические вектора и России и Турции отличаются от британских, так как обе страны "идут своим путем", в том числе и на Ближнем Востоке.

По его словам, Великобритания не была союзником с Россией с момента Второй мировой войны и не будет ею в перспективе. "История последних десятилетий показывала, что в наших отношениях присутствует скептицизм", - добавил дипломат.

Говоря о политики Великобритании на Ближнем Востоке он указал, что Лондон намерен продолжать сохранять свои связи и нести ответственность за ситуацию в регионе.

"Так как влияние Великобритании в регионе сохранилось, мы зачастую выступаем посредниками в тех или иных ситуациях. Считаю, что на Ближнем Востоке возможно решить любые проблемы посредством ведения переговоров", - подытожил дипломат.