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Сахиба Гафарова встретилась в Нью-Йорке с Мевлютом Чавушоглу и Эмине Эрдоган

Сахиба Гафарова встретилась в Нью-Йорке с Мевлютом Чавушоглу и Эмине Эрдоган Находящаяся с рабочим визитом в США председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась в Нью-Йорке с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и первой леди этой страны Эмине Эрдоган.
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 01:56
Сахиба Гафарова встретилась в Нью-Йорке с Мевлютом Чавушоглу и Эмине Эрдоган

Находящаяся с рабочим визитом в США председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась в Нью-Йорке с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и первой леди этой страны Эмине Эрдоган.

Как передает Report, об этом первая леди Турции сообщила на своей странице в Twitter.

"Мы поделились своим опытом в сфере нулевых отходов. Придерживаемся единого мнения в плане того, что экологические проблемы являются ответственностью всех стран мира, и в совместной борьбе с климатическим кризисом", - отметила Эмине Эрдоган.

Она также выразила признательность С.Гафаровой и азербайджанскому народу за поддержку в ООН.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Mövlud Çavuşoğlu və Əminə Ərdoğanla görüşüb

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