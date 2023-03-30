Сахиба Гафарова встретилась в Нью-Йорке с Мевлютом Чавушоглу и Эмине Эрдоган

Находящаяся с рабочим визитом в США председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась в Нью-Йорке с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и первой леди этой страны Эмине Эрдоган.

Находящаяся с рабочим визитом в США председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась в Нью-Йорке с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и первой леди этой страны Эмине Эрдоган.

Как передает Report , об этом первая леди Турции сообщила на своей странице в Twitter.

"Мы поделились своим опытом в сфере нулевых отходов. Придерживаемся единого мнения в плане того, что экологические проблемы являются ответственностью всех стран мира, и в совместной борьбе с климатическим кризисом", - отметила Эмине Эрдоган.

Она также выразила признательность С.Гафаровой и азербайджанскому народу за поддержку в ООН.