Сахиба Гафарова провела телефонный разговор с турецким коллегой

24 апреля Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова провела телефонный разговор со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом.

24 апреля Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова провела телефонный разговор со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Во время разговора, проведенного по инициативе С.Гафаровой, спикеры братских стран осуждают заявление президента США Джо Байдена в связи с т.н. «геноцидом армян».

Спикер сказала, что это заявление является исторической ошибкой и носит неприемлемый характер.

Заявив, что политизация истории - очень опасная тенденция, спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что Азербайджан всегда поддерживает братскую Турцию.