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Сахиба Гафарова провела телефонный разговор с турецким коллегой

Сахиба Гафарова провела телефонный разговор с турецким коллегой 24 апреля Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова провела телефонный разговор со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом.
Внешняя политика
25 апреля 2021 г. 00:07
Сахиба Гафарова провела телефонный разговор с турецким коллегой

24 апреля Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова провела телефонный разговор со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Во время разговора, проведенного по инициативе С.Гафаровой, спикеры братских стран осуждают заявление президента США Джо Байдена в связи с т.н. «геноцидом армян».

Спикер сказала, что это заявление является исторической ошибкой и носит неприемлемый характер.

Заявив, что политизация истории - очень опасная тенденция, спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что Азербайджан всегда поддерживает братскую Турцию.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri türkiyəli həmkarı ilə telefonla danışıb

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