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Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Россию

Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Россию 16:27
Внешняя политика
20 ноября 2024 г. 16:42
Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Россию

Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 20 ноября прибыла с рабочим визитом в Россию для участия в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и 57-й Пленарной сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Report в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса, в аэропорту "Пулково" азербайджанскую делегацию встретили председатель Комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов, генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев и другие официальные лица.

"В рамках визита запланированы выступление спикера Милли Меджлиса на заседаниях Совета и 57-й Пленарной сессии МПА СНГ, а также ряд встреч с руководителями парламентских делегаций, участвующих в мероприятии", - подчеркнули в законодательном органе Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiyaya işgüzar səfər edib

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