Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Россию

16:27

Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 20 ноября прибыла с рабочим визитом в Россию для участия в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и 57-й Пленарной сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Report в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса, в аэропорту "Пулково" азербайджанскую делегацию встретили председатель Комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов, генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев и другие официальные лица.

"В рамках визита запланированы выступление спикера Милли Меджлиса на заседаниях Совета и 57-й Пленарной сессии МПА СНГ, а также ряд встреч с руководителями парламентских делегаций, участвующих в мероприятии", - подчеркнули в законодательном органе Азербайджана.