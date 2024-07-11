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Сахиба Гафарова: Франция пытается превратить Южный Кавказ в зону конфликта

Сахиба Гафарова: Франция пытается превратить Южный Кавказ в зону конфликта Франция пытается превратить Южный Кавказ в зону конфликта.
Внешняя политика
11 июля 2024 г. 17:16
Сахиба Гафарова: Франция пытается превратить Южный Кавказ в зону конфликта

Франция пытается превратить Южный Кавказ в зону конфликта.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса VI созыва Сахиба Гафарова во время выступления на пленарной сессии X Парламентского форума стран БРИКС.

По ее словам, после того как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, на освобожденных территориях начались масштабные восстановительные работы, бывшие вынужденные переселенцы уже возвращаются на родные земли.

Гафарова добавила, что в настоящее время Азербайджан и Армения продолжают процесс нормализации, который принесет региону Южного Кавказа долгосрочный мир и стабильность.

Спикер с сожалением отметила, что, по мере того как шансы на заключение мира возрастают, учащаются попытки вмешательства в процесс: "Подобный подход в отношении стран региона открыто демонстрирует Франция. Эта страна под разными предлогами пытается вмешаться в региональную динамику, превратить Южный Кавказ в зону противостояния и собственных неоколониальных практик. Однако жесткая и решительная позиция, которую демонстрирует Азербайджан, препятствует любой попытке".

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Fransa Cənubi Qafqazı qarşıdurma meydanına çevirməyə çalışır

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