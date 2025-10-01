Сахиба Гафарова: Азербайджан следует всем нормам и принципам международного права

Азербайджан разделяет международные принципы солидарности, равенства и устойчивости.

Как передает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила в своем выступлении на церемонии открытия 11-го Саммита спикеров парламентов стран G20 в южно-африканском Кейптауне.

Спикер Милли Меджлиса напомнила, что несколько дней назад президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН внешнеполитическую стратегию нашей страны: мир и развитие, основанные на международном праве и принципах невмешательства во внутренние дела государств, на основе взаимного уважения и сотрудничества.

По словам Сахибы Гафаровой, Азербайджан остался верен этим принципам и при освобождении своих территорий от 30-летней армянской оккупации в соответствии с нормами международного права. И продолжает их придерживаться в процессе урегулирования отношений с Арменией, парафировав текст мирного соглашения в августе этого года в Вашингтоне.