Сахиба Гафарова: Армения должна выполнять взятые на себя обязательства

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся в Азербайджане с визитом вице-спикером Латвии, министром обороны Артисом Пабриксом.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся в Азербайджане с визитом заместителем премьер-министра Латвии, министром обороны Артисом Пабриксом.

Как сообщает Report, С.Гафарова выразила уверенность, что проведенные в рамках визита встречи и обсуждения внесут вклад в развитие двусторонних отношений.

Спикер назвала Азербайджана и Латвию дружественными странами, отметив исключительную роль визитов и встреч на высоком уровне в развитии двусторонних отношений.

Говоря о победе Азербайджана в результате 44-дневной Отечественной войны, С.Гафарова отметила, что сегодня конфликта между Арменией и Азербайджаном больше не существует, и в регионе сложилась новая реальность: "Армения должна выполнять взятые на себя обязательства и предпринять практические шаги в этом направлении".

А.Пабрикс подчеркнул, что Азербайджан является дружественной страной для Латвии. Он выразил заинтересованность своей страны в дальнейшем развитии связей с Азербайджаном в различных направлениях. Министр отметил особую роль парламентов в развитии латвийско-азербайджанских отношений.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.