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Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева

Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 20:08
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

Победа на выборах стала наглядным свидетельством признания и поддержки азербайджанским народом Вашего самоотверженного труда и Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета Азербайджанской Республики, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики, фундамент которых был заложен основателем современной азербайджанской государственности Гейдаром Алиевым.

В Кыргызстане высоко ценят Ваш личный вклад в развитие дружественных кыргызско-азербайджанских отношений, которые сегодня носят стратегический характер.

Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности во благо братского народа Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Sadır Japarov Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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