Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

Победа на выборах стала наглядным свидетельством признания и поддержки азербайджанским народом Вашего самоотверженного труда и Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета Азербайджанской Республики, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики, фундамент которых был заложен основателем современной азербайджанской государственности Гейдаром Алиевым.

В Кыргызстане высоко ценят Ваш личный вклад в развитие дружественных кыргызско-азербайджанских отношений, которые сегодня носят стратегический характер.

Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности во благо братского народа Азербайджана".