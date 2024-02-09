Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.
В письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики.
Победа на выборах стала наглядным свидетельством признания и поддержки азербайджанским народом Вашего самоотверженного труда и Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета Азербайджанской Республики, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики, фундамент которых был заложен основателем современной азербайджанской государственности Гейдаром Алиевым.
В Кыргызстане высоко ценят Ваш личный вклад в развитие дружественных кыргызско-азербайджанских отношений, которые сегодня носят стратегический характер.
Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества между нашими странами.
Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности во благо братского народа Азербайджана".