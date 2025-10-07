Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Сабир Ахмедов: Азербайджан создает современную модель возвращения вынужденных переселенцев

    Азербайджан создает новую, всесторонне продуманную, современную модель возвращения вынужденных переселенцев на родные земли.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Сабир Ахмедов на 76-й сессии Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в Женеве.

    Он подчеркнул, что по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева началась подготовка II Государственной программы Великого возвращения на 2027–2030 годы, в которой будут отражены эффективные меры по заселению освобожденных территорий.

    Зампред также подробно рассказал о политике депортации и оккупации, проведенной Арменией, исторических корнях этой политики и тяжелых последствиях страданий, с которыми столкнулись беженцы и вынужденные переселенцы.

    Sabir Əhmədov: Məcburi köçkünlərin geri qayıdışının müasir modeli yaranır

