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    Саакашвили назвал Россию «прожорливым крокодилом»

    Когда кормишь крокодила, он начинает пожирать все больше и больше

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал в интервью газете Die Zeit Россию прожорливым крокодилом.

    «В 2008 году я сказал, что Украина станет следующей целью России, а именно - Крым. Когда кормишь крокодила, он начинает пожирать все больше и больше», - сказал Саакашвили.

    "Report" со ссылкой на издание Газета.Ru отмечает, что экс-лидер Грузии также подчеркнул, что страны Запада должны перейти к более жестким мерам в отношении России.

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