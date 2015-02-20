Саакашвили назвал Россию «прожорливым крокодилом»

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал в интервью газете Die Zeit Россию прожорливым крокодилом.

«В 2008 году я сказал, что Украина станет следующей целью России, а именно - Крым. Когда кормишь крокодила, он начинает пожирать все больше и больше», - сказал Саакашвили.

"Report" со ссылкой на издание Газета.Ru отмечает, что экс-лидер Грузии также подчеркнул, что страны Запада должны перейти к более жестким мерам в отношении России.