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Консульский отдел посольства Польши в Азербайджане вводит систему e-consulate

​С 1 ноября посольство Польши вводит систему e-consulate

Консульский отдел посольства Польши в Азербайджане вводит систему электронной подачи документов- e-consulate.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, нововведение вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

Отмечается,, что в перечень услуг e-consulate (https://secure2.e-konsulat.gov.pl) будут входить паспортные, гражданские и юридические вопросы ( в том числе: переводы, легализация, репатриация и т. д.) а также на вопросы, связанные с подачей заявления на получение Kарты Поляка.

Кроме того, дипмиссия предупреждает, что лица, не зарегистрированные в системе, не будут приняты. 

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