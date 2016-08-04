Посол: Румыния заинтересована в расширении сотрудничества с регионами Азербайджана

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану совершил рабочий визит в Габалу и Шеки.

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, в рамках визита Д.К.Чобану встретился с главами исполнительных властей Габалы и Шеки Сабухи Абдуллаевым и Эльханом Усубовым.

Посла проинформировали о важных социальных и экономических проектах, реализуемых в этих двух регионах. Посол Румынии выразил удовлетворение впечатляющим развитием Габалы и Шеки. Д.К.Чобану заявил, что Румыния заинтересована в продолжении процесса расширения экономического сотрудничества с различными регионами Азербайджана. Он отметил, что Азербайджан имеет огромную важность для европейской энергетической безопасности и открывает большие возможности в области транспортировки грузов.

Дипломат также добавил, что Азербайджан является для Румынии стратегическим партнером, с которым отношения в последние годы усиленно развиваются по всем сферам. Д.К. Чобану выразил надежду, что Румыния и Азербайджан продолжат плодотворное сотрудничество в ближайшие годы во благо народов двух государств.

Напомним, что дипломатическая миссия Д. К. Чобану в Азербайджане завершится 17 августа.