Руководитель Китая: В Азербайджане царит политическая стабильность, экономика страны стремительно развивается

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени правительства и народа Китайской Народной Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Азербайджана с национальным праздником – Днем Республики, выражаю наилучшие пожелания.

Под Вашим руководством в Азербайджане царит политическая стабильность, экономика страны стремительно развивается, уровень жизни людей устойчиво повышается. Правительство Китая радуется успехам, достигнутым Азербайджаном в сферах государственного строительства, социально-экономического развития.

Я уделяю большое внимание китайско-азербайджанским связям. Пользуясь нашим намерением сообща создать "Один пояс – один путь", готов совместными с Вами усилиями продвигать новое развитие наших двусторонних отношений и делового сотрудничества в различных сферах.

Желаю Азербайджану стать еще более могущественным и развитым. Желаю Вам крепкого здоровья, народу Азербайджана – счастья и благополучия, выражаю наилучшие пожелания".