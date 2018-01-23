Руководитель делегации: Те, кто пытается фальсифицировать связанную с Нагорным Карабахом реальность, не смогут достичь задуманного

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Страсбург. 23 января. REPORT.AZ/ "Избрание итальянского депутата Микеле Николетти президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы может принести только пользу как Турции, так и Азербайджану".

Об этом в заявлении западно-европейскому бюро Report сказал руководитель турецкой делегации в ПАСЕ, депутат Акиф Чагатай Кылыч.

По словам турецкого парламентария, он не сомневается, что М.Николетти сможет справиться с этой должностью: "Он обладает большим опытом работы в ПАСЕ и осуществил ряд миссий. Другой положительной стороной является тот факт, что Микеле Николетти итальянец, и, таким образом, с точки зрения характера и менталитета, близок к нам. Анализируя проведенные нами встречи, можем прийти к заключению, что Микеле Николетти будет мудрым руководителем, обладающим широким мировоззрением. Нам удалось построить с ним успешный диалог. Он знает нас, а мы его. Считаю, что избрание его президентом ПАСЕ может принести только пользу как Турции, так и Азербайджану".

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, А.Ч.Кылыч отметил, что реальность по поводу конфликта очевидна: "Эти реалии никто не может отрицать. Те, кто пытается фальсифицировать эту реальность, не смогут достичь задуманного, так как все уже знают правду. Актуальным вопросом сегодняшнего дня является то, чтобы удалось добиться принятия этой реальности. В нагорно-карабахском вопросе мы, как и раньше, будет совместно действовать с азербайджанскими депутатами в рамках ПАСЕ".