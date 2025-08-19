Рубио обсудил с Фиданом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на Госдепартамент США, в ходе телефонного разговора стороны также обсудили мирные переговоры между Россией и Украиной, продолжение усилий по стабилизации ситуации в Сирии и вопросы, связанные с ядерной программой Ирана.

Беседа носила консультационный характер и была направлена на координацию усилий по урегулированию конфликтов в регионе.