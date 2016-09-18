Россияне, проживающие в Азербайджане, голосуют на выборах в Госдуму

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Россияне, проживающие в Азербайджане, в воскресенье голосуют на выборах в Госдуму РФ.

Как передает Report, голосование организовано на более чем 95 тысячах избирательных участков в РФ и на 371 участке, образованном в российских дипмиссиях в 145 странах мира.

На открытом в посольстве избирательном участке проголосовал и посол РФ в Азербайджане Владимир Дорохин.

Посол поблагодарил власти Азербайджана за помощь в проведении и обеспечении безопасности выборов в российском посольстве.

Граждане РФ, постоянно проживающие в Азербайджане, либо находящиеся здесь временно, могут принять участие в голосовании на избирательном участке №8017, расположенном в Баку, на улице Бакиханова, 17 (помещение консульского отдела посольства). Избирательный участок будет открыт с 8.00 до 20:00.