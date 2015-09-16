Россия поднимет вопрос по методологии работы БДИПЧ ОБСЕ

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Российская делегация в ОБСЕ намерена на очередном заседании Постоянного совета организации 24 сентября поднять вопрос о методологии работы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич.

По словам Лукашевича, власти Азербайджана посчитали предложенное количество наблюдателей излишним, предложив свой вариант, учитывая запросы всех наблюдательных структур, на что БДИПЧ ОБСЕ заняло непримиримую позицию и в итоге отменило мониторинг выборов в Азербайджане. В связи с этим российская сторона намерена провести "серьезный разговор по методологии работы этого института".