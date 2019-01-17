Полад Бюльбюльоглы: Россия и Азербайджан намерены расширять двустороннее взаимодействие

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Россия и Азербайджан намерены расширять двустороннее взаимодействие, в отношениях Москвы и Баку нет непреодолимых трудностей.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

"Без сомнений, существует намерение обоих государств углублять и постоянно расширять диалог по всему спектру вопросов, что исходит из традиционных отношений дружбы и добрососедства. В этой связи можно с уверенностью отметить, что личные контакты и доверительные отношения между лидерами наших государств Ильхамом Гейдаровичем Алиевым и Владимиром Владимировичем Путиным создают прочную и благоприятную основу для всестороннего сотрудничества и способствуют решению любых сложных вопросов. Так что каких-то ощутимых трудностей, которые нельзя было бы преодолеть, между нашими странами нет", - сказал посол, добавив, что на сегодняшний день отношения двух стран можно характеризовать как стратегические.