​Рогозин: Азербайджан проявил себя как надежный союзник

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Отношения России и Азербайджана сейчас переживают подъем, что особенно существенно для РФ в момент, когда против нее действует санкционный режим со стороны Запада.

Как сообщает Report, об этом "Вестник Кавказа" заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин на презентации I Европейских игр, которая проходила в пятницу в Москве.

"Эти отношения находятся на подъеме. У нас очень хороший контакт с руководством Азербайджана. Сейчас азербайджанские производители активно участвуют, помогают России с поставками плодоовощной продукции, когда начался санкционный режим против нашей страны", - заявил Д.Рогозин.

По его словам, стороны усилили сотрудничество в сфере промышленности, и на данный момент обговаривается вопрос создания сервисного центра для вертолетов российского производства.

"По шельфовой тематике много работаем. Есть идеи кооперации в судостроении в интересах развития Каспийского региона", - добавил вице-премьер.

Коснувшись темы сотрудничества Азербайджана и России на международной арене, Д.Рогозин отметил, что "есть доверие, взаимопонимание, совпадение позиций по очень многим вопросам международной политики".

"Азербайджан в этой ситуации проявил себя как надежный, серьезный союзник. Поэтому я с удовольствием контактирую с Азербайджаном, возглавляю в качестве сопредседателя российскую часть российско-азербайджанской комиссии по социально-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сам давно дружу с замечательной, выдающейся семьей, семьей Алиевых, и, конечно, не мог здесь сегодня не появиться", - заключил Дмитрий Рогозин.