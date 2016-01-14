Российский депутат: Все попытки рассорить Россию и Азербайджан ни к чему не приведут

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Наблюдающийся в мире экономический кризис и низкие цены на нефть будут способствовать активизации экономического сотрудничества Азербайджана и России".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан депутат Дмитрий Савельев.

"Азербайджан уже вышел на одно из первых мест в России по поставкам продуктов. А Россия увеличит свое присутствие в республике за счет поставок сельскохозяйственных машин, продукции тяжелого машиностроения", - отметил Д.Савельев.

В свою очередь депутат Госдумы Роман Худяков залогом успеха считает взаимоуважение братских народов и взаимопонимание между лидерами двух стран.

"К стремлению Азербайджана проводить собственную политику и отстаивать свои интересы Россия относится с уважением - в отличие от многих других государств, которые уверены, что диалог менее эффективен, чем позиция силы", - отметил Р.Худяков.

По мнению депутата, в последнее время обе страны испытывают сложности в отношениях с европейскими государствами и США, однако это не только не приведет к конфронтации между Россией и Азербайджаном, но и даст толчок к сближению. "Все попытки рассорить Россию и Азербайджан ни к чему не приведут: мы связаны общим прошлым", - заявил депутат.