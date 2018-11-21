Российский депутат: Баку становится мировой туристической Меккой

Москва. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Баку становится уже мировой туристической Меккой. И я как руководитель российско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы очень заинтересован, чтобы максимальное количество россиян посетили этот великолепный, красивейший город земли". Как сообщает Report, об этом заявил депутат Государственной Думы России Дмитрий Савельев в рамках международной выставки "Транспортная неделя 2018" в Москве.

По словам Д. Савельева, побывав в живописных районах Азербайджана, а это и горнолыжные курорты и иные уникальные природные ландшафты, невозможно не влюбиться.

"По себе знаю, один раз стоит посетить Азербайджан, ты влюбляешься в него. Поэтому многие россияне слышали о красотах Азербайджана и о столице Баку, но посетив один раз, я уверен, что они влюбятся в этот город и в эту страну", сказал российский депутат.

Игбал Рустамов