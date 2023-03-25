Российские миротворцы стали пособниками армянских террористов

"Тот факт, что миротворцы в Карабахе создали условия для незаконной перевозки оружия армянами, показывает, что Россия и Армения готовятся к войне."

"Тот факт, что миротворцы в Карабахе создали условия для незаконной перевозки оружия армянами, показывает, что Россия и Армения готовятся к войне."

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Он отметил, что миротворцы, как предполагает их название, должны стремиться к обеспечению стабильности в регионе: "Транспортировка оружия показывает, что они хотят усилить нынешнюю напряженность и помешать мирному процессу. Конечно, это неприемлемо. Хотя бы потому, что подобный шаг российских военных также противоречит трехстороннему заявлению, подписанному лидерами Азербайджана, России и Армении в 2020 году".

По словам депутата, миротворцы открыто стали пособниками террористов: "Это свидетельство коварной политики. Миротворцы играют роль в провокациях сепаратистов против Азербайджана. Создается впечатление, что между ними налажено сотрудничество".

Перевозки военных грузов для незаконных армянских формирований продолжаются. 24 марта в очередной раз было выявлено движение колонны, осуществлявшей незаконные военные перевозки по маршруту Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Средствами технического наблюдения зафиксировано движение одной боевой машины ЗТР-82А, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, а также трех тентовых грузовиков КамАЗ и одного автомобиля КамАЗ с топливным баком, принадлежащих армянам.

Подобные действия российского миротворческого контингента являются неисполнением возложенных на него обязательств по выполнению положений трехстороннего заявления.