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Российские миротворцы будут задействованы в операциях по разминированию в Азербайджане

Российские миротворцы будут задействованы в операциях по разминированию в Азербайджане К операциям по разминированию в Азербайджане будут привлечены российские миротворцы.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 15:30
Российские миротворцы будут задействованы в операциях по разминированию в Азербайджане

К операциям по разминированию в Азербайджане будут привлечены российские миротворцы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на пресс-конференции, посвященной 4 апреля - Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

По его словам, соответствующая техника и собаки-миноискатели будут привлечены к разминированию после прохождения процесса аккредитации, который завершится 6 апреля.

Операции по разминированию начнутся в Ходжалы, добавил Сулейманов.

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Версия на английском языке Russian peacekeepers may be involved in demining operations in Khojaly
Версия на азербайджанском языке Rusiya sülhməramlıları Xocalıda minatəmizləmə əməliyyatlarına cəlb oluna bilər

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