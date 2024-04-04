Российские миротворцы будут задействованы в операциях по разминированию в Азербайджане

К операциям по разминированию в Азербайджане будут привлечены российские миротворцы.

К операциям по разминированию в Азербайджане будут привлечены российские миротворцы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на пресс-конференции, посвященной 4 апреля - Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

По его словам, соответствующая техника и собаки-миноискатели будут привлечены к разминированию после прохождения процесса аккредитации, который завершится 6 апреля.

Операции по разминированию начнутся в Ходжалы, добавил Сулейманов.