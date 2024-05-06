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Ален Симонян: Процесс по мирному договору между Баку и Ереваном должен быть завершен очень скоро

Ален Симонян: Процесс по мирному договору между Баку и Ереваном должен быть завершен очень скоро Процесс по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном должен быть завершен очень скоро.
Внешняя политика
6 мая 2024 г. 12:32
Ален Симонян: Процесс по мирному договору между Баку и Ереваном должен быть завершен очень скоро

Процесс по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном должен быть завершен очень скоро.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам в Национальном собрании заявил председатель НС Ален Симонян, коснувшись встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Алматы.

Он отметил, что была возможность подписать мирный договор в конце прошлого года.

Отметим, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 мая встретятся в Алматы.

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