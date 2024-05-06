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В России пройдут учения с отработкой запуска ядерного оружия

В России пройдут учения с отработкой запуска ядерного оружия В России пройдут учения с отработкой запуска ядерного оружия.
Внешняя политика
6 мая 2024 г. 12:12
В России пройдут учения с отработкой запуска ядерного оружия

В России пройдут учения с отработкой запуска ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Минобороны РФ.

Генштаб Вооруженных сил (ВС) по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ.

Как добавили в ведомстве, в ходе учений, которые пройдут в ближайшее время, будет в том числе отработан весь комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия "в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач".

В заявлении Минобороны РФ отмечается, что учения проводят "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц".

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