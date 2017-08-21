Росен Плевнелиев: Между Азербайджаном и Болгарией налажено тесное экономическое сотрудничество

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Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Будучи экс-президентом Болгарии, я не только горд тем, что являюсь другом Азербайджана, но также горд быть тем президентом, который подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев.

"Я также горд быть президентом Болгарии, который принял участие в открытии проекта Южного газового коридора. Я был тем президентом, который подписал с Азербайджаном контракт о доставке 1 млрд кубометров газа. Я рад тому, что день и ночь работал над тем, чтобы улучшить наши отношения. Сегодня между Азербайджаном и Болгарией существуют тесные дружеские связи, налажено тесное экономическое сотрудничество", - сказал Р. Плевнелиев.

Говоря о проходящем в Баку Форуме молодых лидеров, он назвал это мероприятие уникальным, поскольку, по его словам, устойчивое развитие невозможно без молодых лидеров.