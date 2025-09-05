Ронен Краус: Я оптимистично настроен на дальнейшее углубление сотрудничества Израиля с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

С момента установления дипломатических отношений в 1992 году Азербайджан и Израиль прошли долгий путь - от первых визитов до стратегического партнерства. Сегодня взаимодействие двух стран охватывает широкую повестку - энергетику, сельское хозяйство, высокие технологии, образование и сферу безопасности. Как изменились отношения за последние годы и какие планы стоят перед странами, в эксклюзивном интервью Report рассказал новый посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус.

- Азербайджан и Израиль имеют долгую историю дипломатических отношений, начавшихся в 1992 году. Израиль был одним из первых, кто открыл посольство в Баку. Как вы оцениваете текущий уровень отношений между нашими странами? И как открытие посольства Азербайджана в Израиле в 2023 году повлияло на эти связи?

- Наши дипломатические отношения начались в 1992 году, а два года спустя в Азербайджане было открыто посольство. Таким образом, оно работает здесь уже более 30 лет. За это время контакты заметно укрепились благодаря усилиям многих послов и их заместителей, которые неустанно трудились над развитием и расширением сотрудничества. В 2023 году Азербайджан открыл свое посольство в Тель-Авиве - это стало значительным достижением и важным вкладом в двусторонние отношения.

С тех пор мы видим новые шаги: взаимные визиты, приезд делегаций, расширение партнерства в разных секторах и новые сферы интересов. Я уверен, что именно это направление будет определять будущее. Я крайне оптимистичен в отношении дальнейшего углубления сотрудничества.

- В каких областях сотрудничества страны достигли наибольшего прогресса в последние годы?

- У нас есть традиционные сферы партнерства - оборона и энергетика. В энергетике мы также наблюдаем укрепление взаимодействия. Мы видим развитие связей и в других направлениях, где Израиль является мировым лидером: водные технологии, аграрные инновации, киберпространство. В Азербайджане успешно работает наша киберакадемия. Также сотрудничество развивается в здравоохранении, туризме и других секторах, которые, уверен, будут и дальше расширяться.

Мы ищем новые направления - например, искусственный интеллект. Поскольку отношения между лидерами и народами двух стран исключительно крепки, это открывает все больше возможностей для партнерства.

- Израиль и Азербайджан также сотрудничают в международных организациях. Как это влияет на региональную стабильность на Кавказе и Ближнем Востоке?

- Я полностью согласен с употребленным вами словом - "стабильность". Политическое сотрудничество должно вести к устойчивости как в регионе, так и на мировой арене. Поддержка, которую мы видели и от Азербайджана, и от Израиля в разных структурах и организациях, во многом способствовала стабильности обеих стран - и как самостоятельных государств, и как частей своего региона.

Именно так и оцениваются отношения: насколько страны готовы поддерживать и помогать друг другу в нужный момент. Думаю, Израиль и Азербайджан это уже доказали.

- Вопросы безопасности актуальны как для Азербайджана, так и для Израиля. Как вы оцениваете взаимодействие двух стран и какие планы существуют по его развитию?

- Сотрудничество в этой сфере до сих пор было очень успешным, и я уверен, что оно продолжит оставаться таким. Но, как я упоминал ранее, отношения нельзя измерять одним сектором. Их нужно рассматривать шире - с точки зрения экономики, медицины, образования, академических и научных связей. В комплексе это укрепляет общую архитектуру отношений и показывает международному сообществу, что они действительно стратегические и важные.

- Планируются ли в этом году взаимные визиты на высоком уровне и межведомственные консультации?

- Мы работаем над организацией нескольких встреч на высоком уровне и приездом делегаций. Точных дат пока нет, но подготовка идет активно. Личные контакты имеют огромное значение: телефонных или онлайн-встреч уже недостаточно. Нужно садиться за один стол, общаться напрямую, и это действительно помогает создавать более прочные связи. Мы надеемся, что такие встречи состоятся до конца года.

- Могу уточнить, речь идет о визитах на высшем или на министерском уровне?

- Мы рассматриваем все уровни - от деловых делегаций до самого высокого политического. Как я уже говорил, еще много сфер требует развития. И встречи представителей израильских компаний с азербайджанскими партнерами - как в Баку, так и в Израиле - будут способствовать этому процессу.

- Граждане Израиля получают электронную визу в Азербайджан сроком на 30 дней. Планирует ли Израиль упростить визовый режим для Азербайджана или даже ввести безвизовый формат?

- В Израиле пока нет такого механизма, и это касается не только Азербайджана. Но граждане Азербайджана могут обращаться в посольство, и мы стараемся выдавать визы максимально быстро. Что касается безвизового режима - во время моей работы в Азербайджане 15 лет назад я был рад подписанию соглашения о безвизовом въезде для дипломатов и владельцев служебных паспортов. Это стало свидетельством близости наших стран.

- В 2023 году Азербайджан и Израиль подписали программу сотрудничества в сфере образования. Есть ли планы по новым проектам?

- Образование играет ключевую роль. Важно находить площадки для совместных проектов в этой области. Я с удовольствием посетил Университет языков, где работает израильский центр, и встретился с партнерами. Сейчас в Израиле учатся студенты из Азербайджана, в том числе семь человек в Институте Голдена, где они углубляют знания иврита и изучают страну. Мы надеемся принимать в Азербайджане делегации студентов и профессоров из Израиля.

- Планирует ли посольство открыть новые курсы иврита?

- Мы будем поддерживать существующие центры в Университете языков и Бакинском госуниверситете, где преподают иврит и изучают Израиль. Кроме того, ищем новые возможности для обменов: чтобы азербайджанские студенты получали опыт не только в изучении языка, но и в других сферах образования.

- Когда состоится следующее заседание Межправительственной комиссии?

- Это ключевой механизм для развития экономических связей. Мы активно готовим проведение следующего заседания и параллельно работаем над предварительными контактами между министерствами. Надеюсь, встреча пройдет в ближайшее время и укрепит основу для дальнейшего сотрудничества.

- Как Израиль и Азербайджан могут сотрудничать в возобновляемой энергетике?

Зеленая энергетика - одно из важнейших направлений, особенно в условиях изменения климата. Израиль обладает сильными технологиями в солнечной энергетике, и мы готовы делиться ими с Азербайджаном. Помню большую делегацию Израиля на СОР29 в Баку: обсуждались и энергетика, и водоснабжение. Здесь Израиль может предложить значительный вклад.

- Какие секторы экономики Азербайджана наиболее интересны для Израиля?

- Прежде всего, это водные технологии. Израиль стал мировым лидером в этой сфере, ведь условия пустыни вынудили нас искать эффективные решения нехватки воды. Эти технологии помогают в сельском хозяйстве и продовольственной безопасности. Также важны медицина, кибербезопасность, искусственный интеллект, финансовая защита. Израиль готов делиться опытом и возможностями с Азербайджаном.

- Как вы оцениваете ситуацию на Ближнем Востоке после эскалации с Ираном в июне и переговоры с Сирией, прошедшие в Баку?

- Что касается Ирана, то июньская кампания - 12-дневная война - была навязана нам. Израиль не стремится к войнам, мы миролюбивы и хотим жить в мире с соседями. Но когда мы стали мишенью, пришлось действовать. Напомню: Иран открыто заявлял о желании уничтожить Израиль, мы видели это в их заявлениях и символах. Они поддерживают "Хезболлу", "хуситов", а также ХАМАС, начавший войну 7 октября. До сих пор 48 наших граждан удерживаются в заложниках.

Пока Иран поддерживает подобные действия, мы будем защищаться. Если они прекратят - мы тоже прекратим. Мы не хотим ненужной войны.

Что касается переговоров с Сирией в Баку - мы благодарны Азербайджану за предоставленную площадку. Эти переговоры дали надежду на мир. Единственный путь - это диалог и сотрудничество. Если он будет конструктивным, я с оптимизмом смотрю на результаты.