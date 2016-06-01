Роберт Секута: Наша цель заключается в достижении всестороннего мира

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута прокомментировал предстоящую встречу президентов Азербайджана и Армении в июне.

Как сообщает Report, в интервью журналистам он напомнил, что глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Джеймсом Уорликом, 2 июня же армянский министр иностранных дел Эдвард Налбандян проведет встречу с сопредседателями.

"Наша цель заключается в том, чтобы еще больше развить результаты встречи президентов Азербайджана и Армении в Вене, достичь всестороннего мира", - сказал он.