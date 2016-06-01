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    Роберт Секута: Наша цель заключается в достижении всестороннего мира

    Посол США в Азербайджане прокомментировал предстоящую встречу президентов Азербайджана и Армении

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута прокомментировал предстоящую встречу президентов Азербайджана и Армении в июне.

    Как сообщает Report, в интервью журналистам он напомнил, что глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Джеймсом Уорликом, 2 июня же армянский министр иностранных дел Эдвард Налбандян проведет встречу с сопредседателями.

    "Наша цель заключается в том, чтобы еще больше развить результаты встречи президентов Азербайджана и Армении в Вене, достичь всестороннего мира", - сказал он.

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